В АХЛ сыгран рекордный по продолжительности матч

В АХЛ состоялся самый продолжительный матч в истории лиги. Третий матч четвертьфинала плей-офф между "Лихай Вэлли Фантомс" и "Шарлотт Чекерс" продолжался 146 минут 48 секунд. Встреча завершилась только в пятом овертайме со счетом 2:1 в пользу "Лихай Вэлли Фантомс".

Отметим, что первой звездой матча стал вратарь победителей Алекс Лайон, который за время игры отразил 94 броска. В этой встрече принимали участие и российские хоккеисты. За "Шарлотт" выступал форвард Валентин Зыков, а за "Лихай Вэлли" – Михаил Воробьев.

Предыдущий рекорд продолжительности матча в АХЛ был установлен в 2008 году. Тогда "Филадельфия Фантомс" обыграла "Олбани Ривер Рэтс" за 142 минуты 58 секунд.