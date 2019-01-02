"Ужасный провал!" Журналист - о нехватке алкоголя и еды на матче "Зимней классики" в НХЛ

Журналист CBS Sports Пит Блэкберн заявил, что к середине матча "Зимней классики" между "Чикаго" и "Бостоном" (2:4) у многих продавцов на стадионе "Нотр-Дам" закончились еда и алкоголь.

- Игра была отличной, атмосфера на стадионе - электрической, но организация матча просто катастрофической, - приводит слова Блэкберна CBS Sports. - Примерно к середине игры у многих продавцов закончились еда и алкоголь. К середине матча!

Это ужасный провал. Еда и выпивка помогают справиться с холодом на таких матчах, которые проходят на открытом воздухе. Поэтому можно понять людей, которые столкнулись с дефицитом товаров.

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