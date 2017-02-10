Уволенный из "Айлендерс" Капуано может возглавить "Вегас"

Руководство новичка НХЛ "Вегаса" заинтересовано в приглашении американского специалиста Джека Капуано, сообщает Las Vegas Review-Journal. 50-летний специалист был уволен из "Айлендерс" в середине января за неудовлетворительные результаты. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на вакантный пост в команде из Лас-Вегаса является Клод Жюльен, который недавно расстался с "Бостоном".

Капуано работал в "Айлендерс" с 2010 года и трижды выводил команду в плей-офф. Под его руководством "Островитяне" впервые с 1993 года прошли первый раунд матчей на вылет.