18:22 | Хоккей — НХЛ

Устименко, Саморуков и Тарасов выбраны на драфте НХЛ-2017


"Филадельфия" под 80-м общим номером в третьем раунде драфта НХЛ-2017 выбрала 18-летнего российского вратаря Кирилла Устименко. "Эдмонтон" под 84-м номером взял 18-летнего российского защитника Дмитрия Саморукова. Под 86-м номером "Коламбус" выбрал 18-летнего вратаря Даниила Тарасова. Он явялестя сыном бывшего вратаря "Салавата Юлаева" Вадима Тарасова.

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