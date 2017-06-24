Устименко, Саморуков и Тарасов выбраны на драфте НХЛ-2017

"Филадельфия" под 80-м общим номером в третьем раунде драфта НХЛ-2017 выбрала 18-летнего российского вратаря Кирилла Устименко. "Эдмонтон" под 84-м номером взял 18-летнего российского защитника Дмитрия Саморукова. Под 86-м номером "Коламбус" выбрал 18-летнего вратаря Даниила Тарасова. Он явялестя сыном бывшего вратаря "Салавата Юлаева" Вадима Тарасова.
- Салават Юлаев
- Коламбус Блю Джэкетс
- Филадельфия Флайерз
- Эдмонтон Ойлерз
- Вадим Тарасов
- Даниил Тарасов
- Дмитрий Саморуков
- Кирилл Устименко