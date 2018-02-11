Уорд может выбыть до конца сезона из-за очередной травмы плеча

Нападающий "Сан-Хосе" Джоэл Уорд может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча, сообщает The Score. 37-летний хоккеист получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса" (3:5).

Отмечается, что травмировано то же плечо, на котором Уорд перенес операцию летом. Несмотря на возможность серьезного повреждения, игрок надеется вернуться на лед еще в этом сезоне.

Уорд набрал 11 (5+6) очков в 47 матчах сезона НХЛ. Его контракт с зарплатой в 3,275 миллиона долларов рассчитан до лета 2018 года.