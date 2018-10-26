Умер Джон Зиглер, возглавлявший НХЛ 25 лет

Бывший президент НХЛ Джон Зиглер скончался в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт лиги. Он руководил лигой с 1977 по 1992 году, именно при Зиглере в НХЛ дебютировали советские хоккеисты.

- Семья НХЛ огорчена новостью о смерти бывшего президента лиги Джона Зиглера, - сказал комиссионер НХЛ Гари Бэттмен. - С 1977 по 1992 год, будучи всего четвертым президентом НХЛ, Джон увеличил состав лиги с 18 до 24 команд, включая четыре команды из WHA. Благодаря ему лига стала более международной. За время его работы количество европейцев в НХЛ выросло с двух до 11 процентов, впервые в лиге появились выходцы из СССР.

После ухода Зиглера в отставку Гари Бэттмен стал первым комиссионером НХЛ.