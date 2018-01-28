Улыбка дня. Овечкин, выигравший конкурс на силу броска

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин с результатом 101,3 миль/час выиграл конкурс на силу броска в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 32-летний россиянин стал первым нападающим за 16 лет, одержавшим победу в этом виде программы. Также во время конкурса Овечкин мило улыбнулся, что привлекло внимание североамериканских телевизионщиков.

Овечкин - автор самого сильного броска в мастер-шоу Матча звезд НХЛ. Видео