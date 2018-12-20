Уилсон - о драке с Олексяком: "Уважаю его как игрока, очень жаль, что так получилось"

Форвард "Вашингтона" Том Уилсон прокомментировал эпизод с дракой с защитником "Питтсбурга" Джейми Олексяком в матче регулярного чемпионата НХЛ между этими командами (1:2).

- Я читал, что писали после прошлого сезона и сейчас. Думаю, рано или поздно это бы случилось, надо было дать ему шанс вступиться за партнёра после того, что произошло в прошлом году, - цитирует Уилсона The Washongton Post. - Конечно, я не хотел, чтобы он получил травму. Это хоккей. Я уважаю его как игрока, очень жаль, что так получилось. О том, что сказал Рутерфорд, я не думал. Олексяк в первой же смене сыграл агрессивно, сделал несколько шагов перед тем, как совершить силовой приём. Мы только посмотрели друг на друга, и драка началась.

История взаимоотношений между Уилсоном и Олексяком началась в четвертьфинальной серии прошлого плей-офф между "Питтсбургом" и "Вашингтоном". В одном из матчей Уилсон провел грубый силовой прием против форварда "пингвинов" Зака Астона-Ризе, после чего тот вынужден был покинуть площадку. За партнера вступился Олексяк, но Уилсон отказался от драки. После того момента генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд назвал игрока "столичных" трусом.