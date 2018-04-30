Уилсон не будет наказан за силовой прием против Дюмулина

Форвард "Вашингтона" Том Уилсон не будет наказан за силовой прием против защитника "Питтсбурга" Брайана Дюмулина во втором матче 1/2 финала Восточной конференции, сообщает ESPN. После удара Дюмулин не смог продолжить встречу, которая завершилась победой "Столичных" (4:1, 1-1).

Департамент безопасности игроков НХЛ решил не наказывать Уилсона, поскольку посчитал, что игрок действовал в рамках правил и не хотел нанести травму сопернику. Как отмечается, в эпизоде с травмой Дюмулин изменил положение головы за секунду до того, как в него въехал Уилсон, и у форварда "Вашингтона" не было возможности избежать удара.

Отметим, что Уилсон имеет репутацию "грязного" хоккеиста.

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