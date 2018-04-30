18:54 | Хоккей — НХЛ

Уилсон не будет наказан за силовой прием против Дюмулина

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Форвард "Вашингтона" Том Уилсон не будет наказан за силовой прием против защитника "Питтсбурга" Брайана Дюмулина во втором матче 1/2 финала Восточной конференции, сообщает ESPN. После удара Дюмулин не смог продолжить встречу, которая завершилась победой "Столичных" (4:1, 1-1).

Департамент безопасности игроков НХЛ решил не наказывать Уилсона, поскольку посчитал, что игрок действовал в рамках правил и не хотел нанести травму сопернику. Как отмечается, в эпизоде с травмой Дюмулин изменил положение головы за секунду до того, как в него въехал Уилсон, и у форварда "Вашингтона" не было возможности избежать удара.

Отметим, что Уилсон имеет репутацию "грязного" хоккеиста. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Индисс

В прошлом году Кросби подставился вашингтонским плюшевым "пай-мальчикам" ! Тоже никто не был виноват.Кстати в обоих случаях участвовал кто ? Правильно , великий!

20:36

PvsZ

Да ладно, на повторе ясно видно, что Уилсон просто уворачивался от хита Саши, а на Дюмулина даже не смотрел)

19:54

Kurt

СИДНИ КРОСБИ: "УВЕРЕН, ЧТО ЛИГА ПРИМЕТ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, УЧИТЫВАЯ РЕПУТАЦИЮ УИЛСОНА". И лига приняла верное решение.

19:42

maks55555

Если смотреть повтор, то видно, что плечом в голову он хотел сыграть, чтобы не решил этот департамент.

19:32

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