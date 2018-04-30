Уилсон не будет наказан за силовой прием против Дюмулина

Форвард "Вашингтона" Том Уилсон не будет наказан за силовой прием против защитника "Питтсбурга" Брайана Дюмулина во втором матче 1/2 финала Восточной конференции, сообщает ESPN. После удара Дюмулин не смог продолжить встречу, которая завершилась победой "Столичных" (4:1, 1-1).
Департамент безопасности игроков НХЛ решил не наказывать Уилсона, поскольку посчитал, что игрок действовал в рамках правил и не хотел нанести травму сопернику. Как отмечается, в эпизоде с травмой Дюмулин изменил положение головы за секунду до того, как в него въехал Уилсон, и у форварда "Вашингтона" не было возможности избежать удара.
Отметим, что Уилсон имеет репутацию "грязного" хоккеиста.
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The Tom Wilson check to the head that sent Dumoulin to the room pic.twitter.com/cbRVMLBURo– Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 29 апреля 2018 г.
Индисс
В прошлом году Кросби подставился вашингтонским плюшевым "пай-мальчикам" ! Тоже никто не был виноват.Кстати в обоих случаях участвовал кто ? Правильно , великий!
20:36
PvsZ
Да ладно, на повторе ясно видно, что Уилсон просто уворачивался от хита Саши, а на Дюмулина даже не смотрел)
19:54
Kurt
СИДНИ КРОСБИ: "УВЕРЕН, ЧТО ЛИГА ПРИМЕТ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, УЧИТЫВАЯ РЕПУТАЦИЮ УИЛСОНА". И лига приняла верное решение.
19:42
maks55555
Если смотреть повтор, то видно, что плечом в голову он хотел сыграть, чтобы не решил этот департамент.
19:32