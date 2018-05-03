Уилсон дисквалифицирован на 3 матча

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон был дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба НХЛ. 24-летний канадец наказан за жесткий силовой прием против нападающего "Питтсбурга" Зака Астона-Ризе в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3, 2-1). Пострадавший в эпизоде получил сотрясение мозга и перелом челюсти.
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Упёртый русский
Да, не понятно, за что... Он всё делал по правилам с Ривзом!
04:05
Монте-Кристо (Мститель) .
НХЛ - вонючая помойка. Которую возглавляют такие же уроды, что и КХЛ.
04:00
Антон Шипулин гений биатлона
ю
03:59
Антон Шипулин гений биатлона
kargot Несправедливое решение. Если бы за Дюмулина выписали ======================================================================================================== Ага. Просто пингвинятина уже 2-1 и Бэттмен вылетел срочно спасать свой политпроект, а тогда думали что и так выиграют. Позорники. У нас есть Ска - у них политпроект пингвиний
03:59
kargot
Несправедливое решение. Если бы за Дюмулина выписали, где, по сути была запрещенная коробочка, и формально нарушена буква правила, а тут... баран Астон-Риз прекрасно видел Уилсона, но отвернул башку и еще и присел.
03:42
Санта_Клаус
все равно проиграют
03:22
ion
Бэтмен и ко. в действии. Давайте всеми методами этот политпроект лиги Питтсбург к кубку опять протаскивайте, нелюди... Как год назад, когда после того, как Оттава вышла вперед в серии, Брассру 2 матча дали... Ненавижу этот пернатый политпроект и лигу, которая все делает в их пользу.
03:15