Уилсон дисквалифицирован на 3 матча

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон был дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба НХЛ. 24-летний канадец наказан за жесткий силовой прием против нападающего "Питтсбурга" Зака Астона-Ризе в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3, 2-1). Пострадавший в эпизоде получил сотрясение мозга и перелом челюсти.