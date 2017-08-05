Уилли Дежарден: "Со временем Трямкин может стать защитником топ-уровня"

Бывший главный тренер "Ванкувера" Уилли Дежарден, который на Олимпиаде-2018 будет работать со сборной Канады, считает, что со временем бывший защитник "Кэнакс" Никита Трямкин вернется в НХЛ. 22-летний защитник весной подписал трехлетнее соглашение с "Автомобилистом".

– Не думаете, что Трямкин сделал ошибку, вернувшись в КХЛ?

– Нет. Не мне судить игроков и их решения, я ведь не знаю, какова у него ситуация, как у него все складывается в семье. Мне нравится Никита. Он очень упорно работал над собой, всегда отдавался игре, многое привносил в игру "Ванкувера". Думаю, еще наступит время, когда он захочет вернуться в НХЛ. Ну а сейчас он решил вот так и однозначно поможет своей новой команде.

– В ряде матчей за "Ванкувер" он порой выглядел настоящим монстром.

– Да уж, он парень крупный, смекалистый, мощный и физически сильный. И он весьма талантлив. Мне нравилась его игра. Есть в нем что-то такое, что заставляет думать, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком. Все это, понятно, упирается в то, как он будет в дальнейшем развиваться, но потенциал у него высокий.

– Слышал мнение, что если бы он каждый матч играл с такой страстью, с таким задором, как у него иногда получается, то со временем стал бы игроком первой пары клуба НХЛ. Защитником топ-2.

– Возможно, даже топ-1. Я вижу в нем возможность дорасти до такого уровня. Что-то, конечно, должно произойти, чтобы он стал таким. Даже не знаю что. Но потенциал у него именно настолько высокий. (Игорь ЕРОНКО)