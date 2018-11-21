Уилли Дежарден: "Попробуем Ковальчука в звене с Кемпе"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден считает, что нужно найти правильное применение российскому нападающему Илье Ковальчуку.

- Думаю, что Ковальчук более агрессивный парень, - цитирует LA Times Дежардена. - У нас было преимущество, поэтому мы, вероятно, не использовали его сильные стороны. Думаю, нам нужно найти ему правильную позицию.

Он специалист по силовым атакам, а мы не проводим силовых игр, так что это немного снижает его шансы. Мы попробуем его, вероятно, в атаке с Кемпе и посмотрим, как это получится.