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Уилли Дежарден: "Обеспокоен ситуацией с Трямкиным"

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Главный тренер "Ванкувера" Уилли Дежарден подчеркнул, что его беспокоит ситуация с защитником Никитой Трямкиным, который отказался от перехода в фарм-клуб, чтобы набрать форму. По словам специалсита, 22-летнйи россиянин должен улучшить свою игру.

- Я немного обеспокоен сложившейся ситуацией, - приводит Vancouversun слова Дежардена. - Нам нужно создать свою культуру, при которой игроки стремятся быть частью организации "Кэнакс" и хотят находиться в лучшей форме. Безусловно, Никита занимается и выглядит лучше, чем несколько недель назад. Но ему нужно приложить больше усилий, чтобы быть лучше в каждой смене.

Трямкин отказался переходить в АХЛ 

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