Уилли Дежарден: "Ковальчук заслужил свой шанс в овертайме"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден - об игре Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ). В этой игре он сделал дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме.

- Ковальчук упорно работал вне льда. Он с воодушевлением воспринимал каждую смену, очень хотел выйти на лед, - цитирует тренера La Kings Insider. - Он сыграл хорошо, забил два важных гола. Хорошо, что мы быстро получили большинство и сумели его реализовать. Ранее нам это не удавалось. И победная шайба в овертайме - это было отлично для него. Я должен был попробовать дать ему шанс показать, что он готов играть. Я должен был дать ему эту возможность, он заслужил этот шанс. Сегодня он хорошо играл и заслужил свой шанс в овертайме.

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