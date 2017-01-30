Уэйн Симмондс: "Я MVP Матча звезд НХЛ? Все это довольно сюрреалистично"

Нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс, ставший MVP Матча звезд НХЛ-2017, заявил, что пока не до конца осознал важность своего достижения. Он отметил, что рад принять участие в звездном уик-энде.

– Я MVP Матча звезд НХЛ? Все это довольно сюрреалистично, – приводит официальный сайт НХЛ слова Симондса. – Не уверен, что я вообще в полной мере понимаю, что сейчас со мной происходит. Но здорово, что сюда приехали мои родные, для всех нас это просто незабываемые дни.

Возможно, сегодняшние аплодисменты и правда самые громкие, которые я когда-либо слышал в Лос-Анджелесе в свой адрес. Было очень громко. Очень впечатлен и тронут, что меня до сих пор здесь помнят и ценят. Спасибо большое этим людям!