07:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Уэйн Гретцки: "Сложно сравнивать Малкина и Кросби с Лемье и Ягром, но они все принесли пользу хоккею"


Экс-игрок "Эдмонтона" Уэйн Гретцки отметил, что считает преемственность поколений в командах важным моментом для НХЛ. Вместе с тем, он не смог сравнить поколение игроков "Питтсбурга" Яромира Ягра и Марио Лемье с тем, лидерами которого являются Евгений Малкин и Сидни Кросби.

- Очень хороши в "Эдмонтоне" Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Гретцки. - Надеюсь, что они станут еще одним примером. Это особенная категория хоккеистов. И для хоккея очень хорошо, что они появляются. Сложно сравнивать Ягра и Марио с Сидом и Малкиным, но они все принесли пользу нашему виду спорта

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https://www.nhl.com/ru/news/gretzky-says-penguins-would-have-tested-oilers/c-289799804

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