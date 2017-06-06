Уэйн Гретцки: "Сложно сравнивать Малкина и Кросби с Лемье и Ягром, но они все принесли пользу хоккею"

Экс-игрок "Эдмонтона" Уэйн Гретцки отметил, что считает преемственность поколений в командах важным моментом для НХЛ. Вместе с тем, он не смог сравнить поколение игроков "Питтсбурга" Яромира Ягра и Марио Лемье с тем, лидерами которого являются Евгений Малкин и Сидни Кросби.

- Очень хороши в "Эдмонтоне" Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Гретцки. - Надеюсь, что они станут еще одним примером. Это особенная категория хоккеистов. И для хоккея очень хорошо, что они появляются. Сложно сравнивать Ягра и Марио с Сидом и Малкиным, но они все принесли пользу нашему виду спорта