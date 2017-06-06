Уэйн Гретцки: "Сложно сравнивать Малкина и Кросби с Лемье и Ягром, но они все принесли пользу хоккею"

Экс-игрок "Эдмонтона" Уэйн Гретцки отметил, что считает преемственность поколений в командах важным моментом для НХЛ. Вместе с тем, он не смог сравнить поколение игроков "Питтсбурга" Яромира Ягра и Марио Лемье с тем, лидерами которого являются Евгений Малкин и Сидни Кросби.
- Очень хороши в "Эдмонтоне" Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Гретцки. - Надеюсь, что они станут еще одним примером. Это особенная категория хоккеистов. И для хоккея очень хорошо, что они появляются. Сложно сравнивать Ягра и Марио с Сидом и Малкиным, но они все принесли пользу нашему виду спорта
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/gretzky-says-penguins-would-have-tested-oilers/c-289799804
- Яромир Ягр
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Эдмонтон Ойлерз
- Уэйн Гретцки
- Марио Лемье
- Коннор Макдэвид
- Леон Драйзайтль