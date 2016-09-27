Уэйн Гретцки: "Сейчас хоккей сильнее, чем 20 лет назад"

Один из лучших игроков в истории хоккея Уэйн Гретцки подчеркнул, что главный момент в его карьере – завоевание первого Кубка Стэнли. По словам легендарного канадца, сейчас хоккей сильнее, чем 20 лет назад, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Главный момент в моей игровой карьере – когда я выиграл свой первый Кубок Стэнли, – подчеркнул Гретцки. – Это невероятное ощущение, когда достигаешь того, к чему шел всю жизнь.

Обучение хоккею сегодня гораздо лучше, чем было в наше дни. Поэтому сейчас хоккей сильнее, чем 20 лет назад, а через 20 лет будет сильнее, чем сейчас.

Я бы хотел вернуться в какой-то официальной роли в НХЛ.