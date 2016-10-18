Уэйн Гретцки: "С приходом Мэттьюса в "Торонто" начинается новая эпоха"

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки остался впечатлен стартом сезона в НХЛ в исполнении нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса. В своем первом матче 19-летний первый номер драфта-2016 стал первым хоккеистом, начавшим карьеру в НХЛ с четырех шайб за одну встречу. Также он стал второй звездой недели в лиге, уступив лишь первому номеру драфта-2015 Коннору Макдэвиду.

– Начинается новая эпоха в истории "Торонто", – приводит официальный CBS слова Гретцки. – Видно, что Мэттьюс хочет стать лидером команды, он будет вносить огромный вклад в игру "Торонто". Он сделал правильный выбор, придя в "Мэйпл Ливз", он отлично подходит для НХЛ.