Уэйн Гретцки: "Поздравлю Овечкина, если он побьет мой рекорд"

Один из лучших игроков в истории хоккея Уэйн Гретцки подчеркнул, что считает российского нападающего Александра Овечкина фантастическим игроком. По словам легендарного канадца, российские хоккеисты сыграли большую роль для развития мирового хоккея, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Овечкин – великолепный игрок, и я его поздравлю, если он побьет мой рекорд, – подчеркнул Гретцки. – После серии 1972 года, до которой мы вообще не знали русских игроков, Третьяк стал одним из самых влиятельных хоккеистов в мире, с наших уст не сходили, кроме него, имена Якушева, Васильева и других. А у следующего поколения – имена Фетисова, Ларионова... Российские хоккеисты сыграли большую роль для развития мирового хоккея.

Я люблю и Кросби, и Овечкина. Они оба великие хоккеисты. Просто с точки зрения вовлеченности в командную игру и командного результата Ови несколько уступает. Но, повторяю, для меня они оба – фантастические хоккеисты.