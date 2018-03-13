Уэйн Гретцки: "Овечкин все отдал хоккею и заслужил победу в Кубке Стэнли"

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки отметил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин полностью заслужил победу в Кубке Стэнли. Он добавил, что россиянин вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом.

В матче регулярного чемпионата против "Виннипега" (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 600 шайб в лиге.

– Мы с ним хорошие друзья, и я очень высокого мнения о нем. Из всех, кто еще не выигрывал Кубок Стэнли, он полностью заслужил это, – приводит NHL.com/Ru слова Гретцки. – Он все отдал хоккею, "Вашингтону" и своей стране.

Я очень хочу увидеть, как он однажды выиграет Кубок Стэнли. Он вложил всю душу и сердце в то, чтобы стать отличным хоккеистом и чемпионом. Индивидуальные рекорды зависят от того, как долго играешь, и от стабильности. Ему надо отдать должное.

В нынешних условиях и в таком возрасте сложно забивать. Сейчас в хоккее много хороших защитников, команды умеют играть в обороне, у них отличные вратари.И тот факт, что он стабильно забрасывает по 30 и 40 шайб за сезон, является настоящим достижением. Посмотрите на него – ему нравится играть, ему нравится борьба. Только так можно добиться успеха. В этом его рецепт.