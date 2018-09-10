Уэйн Гретцки: "Овечкин поднял хоккей на новый уровень"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки поделился мнением о ключевых игроках в современной НХЛ. Отдельно легендарный форвард выделил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который в сезоне-2017/18 помог своей команде выиграть первый в истории главный трофей лиги.

– Сейчас болельщики следят за Сидни Кросби, Коннором Макдэвидом, Остоном Мэттьюсом и, конечно же, Алексом Овечкиным, – цитирует NBC Sports Гретцки. – В прошлом сезоне он поднял наш спорт на новый уровень. Не только потому, что он хорошо играл и сделал для Вашингтон, но и потому, насколько эмоционален он был. И потому, как люди сплотились вокруг команды и ее капитана.

В сезоне-2017/18 Овечкин не только выиграл Кубок Стэнли, но и стал обладателем "Морис Ришар Трофи" и "Конн Смайт Трофи". Также он стал лучшим игроком года и спортсменом года по версии ESPN.