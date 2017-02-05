Уэйн Гретцки: "Для Копитара у меня всегда есть время"

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал о своей дружбе с капитаном "Лос-Анджелеса" Анже Копитаром. Ветеран назвал словенца одним из лучших современных хоккеистов.

- Мы хорошие друзья. И я думаю, что он один из лучших хоккеистов современности, - цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. - Он правильно играет. Играет в атаке и в обороне. Всегда отдаст пас. Он два раза выиграл Кубок Стэнли. Что еще можно ожидать от капитана? Он понимает хоккей, уважает его, не ищет для себя оправданий, когда играет плохо. Я отношусь к нему с огромным уважением и для него у меня всегда есть время. Тэйвз, Копитар, Кросби, Макдэвид, Мэттьюз - этот список можно продолжать. Они очень уважают людей.