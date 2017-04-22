Удар в колено. Грязный прием против Овечкина

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в ходе пятого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" попал под грязный прием центрфорварда Назема Кадри. Российский супернападающий прокинул шайбу по борту мимо соперника и попытался объехать его с другой стороны, но получил удар в область левого колена, совершил пируэт в воздухе и рухнул на лед. Подняться лидер "Кэпиталз" смог не сразу, пролежав на площадке больше минуты. В раздевалку Овечкин доковылял на одной ноге с помощью физиотерапевта.

За это нарушение хоккеист "Мэйпл Ливз" получил две минуты штрафа. И вот мнение корреспондента "СЭ" Игоря ЕРОНКО об атаке на Овечкина:

"Подобного вида нарушения в НХЛ почти всегда караются двумя минутами. Всегда принимается во внимание вектор движения. А Кадри его не менял. Возможно, стоит обратить внимание на выставленное колено, но нужно понимать, что он тормозил – это естественное положение".

Сам Овечкин после игры негативно оценил действия Кадри:

"Это плей-офф. Я не смотрел повтор, но точно могу сказать, что это была грязная игра. Лига должна взглянуть на это, а если нет, то это не имеет никакого значения сейчас".

А наставник "Торонто" Майк Бэбкок и вовсе заявил, что удаление Кадри было ошибочным:

"Вы знаете, наверное, Тротц (главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц. – Прим. "СЭ") считает этот момент главным во всем матче. Но я думаю, что в этом столкновении не было никакого нарушения. Это красота плей-офф".

Виновник грязного приема с сожалением оценил свои действия на льду против капитана "Столичных":

"Я надеялся, что Ови будет в порядке. Это очень нежная область тела, может случиться серьезная травма. Я не хотел травмировать его, поэтому рад, что он смог вернуться на лед. Должно быть, он был в порядке".

А канадский телеведущий и эксперт Дон Черри в свойственной себе манере восхитился атакой Кадри на Овечкина:

"Это идеальный хит с точки зрения правил, – цитирует Sportsnet Черри. – За такое нужно давать медаль! Красота! Он получил штраф, "Торонто" пропустил гол. Сейчас всегда так – игрок получает травму, и судьи сразу ищут повод, чтобы дать штраф. Но тут все чисто. Это плохое решение судей".