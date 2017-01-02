Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 не связано с продлением коллективного соглашения

Руководитель стратегий международного бизнеса и брендинга профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сандра Монтейро подчеркнула, что участие хоккеистов Лиги Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане никак не связано с продлением коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков (НХЛПА).

Ранее сообщалось, что профсоюз отверг предложение руководства лиги позволить хоккеистам принять участие в ОИ-2018 в обмен на продление текущего коллективного договора, в случае отсутствия которого объявляется локаут.

- Поездка игроков в Южную Корею и продление коллективного соглашения не имеют ничего общего, - приводит ТАСС слова Монтейро. - Хоккеисты хотят сыграть на Олимпиаде, но решение этого вопроса не должно быть связано с продлением соглашения. Не думаю, что лига ставила вопрос именно так

Очевидно, что проблем с оплатой страховок и логистики не возникнет. Так что ситуация в большей степени зависит от НХЛ, и главный вопрос - во сколько лиге обойдется пауза во время регулярного чемпионата. Мы надеемся, что лига учтет интересы игроков и все- таки найдет возможность отпустить их в Южную Корею. Мы настроены позитивно, особенно учитывая положительный опыт переговоров по предыдущим Олимпиадам.

Действующее коллективное соглашение было подписано между сторонами в январе 2013 года после локаута, начавшегося в сентябре 2012 года. Срок его действия истекает 15 сентября 2022-го.