У трехкратного обладателя Кубка Стэнли диагностирован рассеянный склероз

У нападающего "Каролины" Брайана Биккела диагностирован рассеянный склероз. 30-летний форвард заявил, что эта новость шокировала его. Биккель был выбран "Чикаго" под 41-м номером на драфте 2004 года. В его активе 391 матч в НХЛ и 136 (55+70) очков. В составе "Блэкхокс" он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

– Начиная с плей-офф 2015 года я пытался понять, что происходит с моим телом, – приводит официальный сайт НХЛ слова Биккела. – И в прошедшие пару недель я чувствовал, что со мной что-то не так. Конечно, это шок для моей семьи и для меня, но я надеюсь, что смогу вернуться на лед и продолжить играть в хоккей, который я люблю.