У Рика Нэша проблемы со здоровьем? Он не хочет играть

По информации TSN, нападающий Рик Нэш не уверен, что будет играть в следующем сезоне НХЛ. Несколько команд, которые планировали сделать предложения Нэшу 1 июля, были осведомлены о его ситуации, которая обусловлена состоянием здоровья.

В минувшем сезоне он пропустил 12 игр в составе "Бостона" из-за сотрясения мозга. Всего за последние три года он не сыграл в 49 встречах. На данный момент главный претендент на 34-летнего канадца – "Коламбус", за который он играл с 2002 по 2012 год.​