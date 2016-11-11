У нападающего "Каролины" обнаружили рассеянный склероз

У нападающего "Каролины" Брайана Бикелла обнаружили рассеянный склероз, информирует пресс-служба клуба. По словам 30-летнего канадца, последнее время он стал замечать, что с ним что-то не так. В этом сезоне Бикелл провел 7 игр, в которых забросил одну шайбу.

– Начиная с плей-офф 2015 года я пытался понять, что происходит с моим телом, – отметил Бикелл. – Последние несколько недель я снова чувствовал, что что-то не так. Конечно, это шок для меня и моей семьи. Однако я надеюсь, что я смогу вернуться на лед и продолжить играть в хоккей, который я так люблю.

Как отметил генеральный менеджер Рон Францис, клуб окажет поддержку игроку, однако сейчас ему надо отдохнуть.

– Прежде всего Брайану необходимо позаботиться о себе. Наши мысли с ним и его семьей, – отметил Францис. – Ему понадобиться некоторое время, чтобы отдохнуть. Мы поддержим его, пока он будет предпринимать необходимые шаги для своего здоровья. Мы просим, чтобы во время этого процесса все уважали его частную жизнь.