У Кросби сотрясение мозга

У капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает пресс-служба действующего победителя Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что MVP Кубка мира-2016 должен был вернуться на лед в матче предсезонки против "Коламбуса", однако в итоге в этой встрече участия не принимал.
"Питтсбург" начнет регулярный чемпионат НХЛ в ночь с четверга на пятницу домашним матчем против "Вашингтона".
Chrome
Твою мать. Только купил билеты в Питтсбург...
21:06
DRW
Тренер сказал, что в пятницу на тренировке получил сотряс, но не сказал каким образом это произошло.Тренер сказал, что в пятницу на тренировке получил сотряс, но не сказал каким образом это произошло.
20:53
Adios Аmigos R.
Жаль, придётся менять его в фентази теперь...
20:47