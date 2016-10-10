У Кросби сотрясение мозга

У капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает пресс-служба действующего победителя Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что MVP Кубка мира-2016 должен был вернуться на лед в матче предсезонки против "Коламбуса", однако в итоге в этой встрече участия не принимал.

"Питтсбург" начнет регулярный чемпионат НХЛ в ночь с четверга на пятницу домашним матчем против "Вашингтона".