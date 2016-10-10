20:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

У Кросби сотрясение мозга

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У капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает пресс-служба действующего победителя Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что MVP Кубка мира-2016 должен был вернуться на лед в матче предсезонки против "Коламбуса", однако в итоге в этой встрече участия не принимал.

"Питтсбург" начнет регулярный чемпионат НХЛ в ночь с четверга на пятницу домашним матчем против "Вашингтона".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Chrome

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DRW

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