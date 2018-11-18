У Форсберга - врожденная проблема со зрением

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг рассказал о врожденной проблеме со зрением. По словам шведа, ему иногда было трудно понять, на какой высоте находится шайба.

- У меня врожденная проблема с правым глазом, - приводит SVT слова Форсберг. - Я им вижу не более, чем на 60%. Не буду говорить, что это как-то мешало моей карьере, но иногда были проблемы. Было трудно определить, к примеру, на какой высоте находится шайба. Но левым глазом я видел хорошо. На льду не имеет значения, на 60% ты видишь или на все 100.

Напомним, что Форсберг дважды выигрывал с "Эвеланш" Кубок Стэнли (1996 и 2001), но с 2003 года боролся с хронической травмой ноги, которую так и не смог излечить. Это и стало одной из причин завершения его карьеры.