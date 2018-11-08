У Анисимова родился третий ребенок. Фото

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов вновь стал отцом. У него родился сын.

- Теперь я - многодетный папа, - написал хоккеист в Инстаграме. - Знакомьтесь, Анисимов Александр. Родился 7 ноября 2018 года, 53 см, 3 кг 700 г. Адриана и Артемий очень рады появлению братика.

Для хоккеиста и его супруги это третий ребенок. У них уже есть дочь Адриана и сын Артемий.

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