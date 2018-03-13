"Ты уже легенда!" Трогательное поздравление Овечкину от жены

Жена капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Инстаграме поздравила супруга с 600-й заброшенной шайбой в НХЛ. Супруга на российского форварда отметила, что оставаться в числе лидеров среди лучших игроков мира - неимоверный труд.

- НХЛ - лучшая хоккейная лига мира, отбор в которую проходит неимоверно тщательно и скрупулезно! И даже попав туда, еще сложнее - удержаться, - написала Шубская. - Ты должен год за годом, игру за игрой доказывать что ты достоин находиться среди лучших! Саша, ты не просто доказываешь это, ты являешься одним из лучших игроков лиги, тем самым еще выше подняв себе планку, так как оставаться в лидерах среди лучших - неимоверный труд!

Знаете, я хочу провести небольшую параллель, хоть и примитивную - с учебой, в школе или институте, есть такая закономерность - если ты отличник, то все привыкают к этому, и когда ты получаешь 4 или 3 ,родители и учителя недоумевают, как это так?! А если ты хорошист или троечник и заканчиваешь год с 5, то ты герой, так вот, к чему я это…

Ты мой "отличник", и все привыкли к этому, и считают что больше всего забитых голов из года в год у Овечкина - это уже само собой разумеющееся ...Сегодня, ты забил свой 600-й гол! Каждый год ты бьешь все новые и новые рекорды! Ты уже легенда! Ты уже история! Я горжусь тобой, мой герой! Дальше - больше! Люблю тебя, моя душа.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Мар 12, 2018 в 8:37 PDT

Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //

"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб