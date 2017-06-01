TVA: Мамин стал игроком "Флориды"

Нападающий ЦСКА Максим Мамин подписал контракт с "Флоридой", сообщает TVA Sports. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Напомним, что Мамин является воспитанником армейцев, и в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых набрал 25 (12+13) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в 9 встречах Кубка Гагарина. Всего в лиге на его счету 47 (24+23) очков в 171 встрече.