Туукка Раск: "С "Питтсбургом" я сыграл дерьмово"

Голкипер "Бостона" Туукка Раск остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбурга" (5:6 ОТ). Финский хоккеист считает, что пропустил слишком легкие голы от соперников. Напомним, что в этой встрече два гола на свой счет записал нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин.

– Я всю игру провел дерьмово, и чувствовал себя как дерьмо, – цитирует Boston Sports Journal Раска. – Я вообще не видел шайбы всю игру. И пропустил очень легкие голы.