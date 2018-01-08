15:47 | Хоккей — НХЛ

Туукка Раск: "С "Питтсбургом" я сыграл дерьмово"

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Голкипер "Бостона" Туукка Раск остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбурга" (5:6 ОТ). Финский хоккеист считает, что пропустил слишком легкие голы от соперников. Напомним, что в этой встрече два гола на свой счет записал нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин.

– Я всю игру провел дерьмово, и чувствовал себя как дерьмо, – цитирует Boston Sports Journal Раска. – Я вообще не видел шайбы всю игру. И пропустил очень легкие голы.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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