Туукка Раск: "Немного жаль Прайса, но сын Кеслера будет помнить этот гол всю жизнь"

Вратарь "Бостона" Туукка Раск после мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ-2017 прокомментировал буллит в исполнении 6-летнего сына нападающего "Анахайма" Райана Кеслера в ворота голкипера "Монреаля" Кэри Прайса.

– Позволил бы забить в свои ворота маленькому Кеслеру? Конечно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Раска. – Правда, мне было немного жаль Прайса: ведь до этого он был в ударе, не пропустил ни от кого, а против маленького мальчика, понятно, пришлось сыграть на публику и дать ему забить.

Но для мальчишки момент получился незабываемым. Свой гол в ворота Кэри Прайса он будет помнить всю жизнь. Пожалуй, этот буллит я бы назвал лучшим моментом всего вечера.