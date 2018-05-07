Туука Раск: "Тампа" оказалась намного лучше "Бостона" "пять на пять"

Вратарь "Бостона" Туука Раск после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (1:3, 1-4 в серии) отметил, что команда разочарована, однако соперник был сильнее. В полуфинале "Тампа" сыграет с победителем серии "Вашингтон" - "Питтсбург".

- Мы играли в хороший хоккей весь сезон, - цитирует Раска официальный сайт НХЛ. - Ожидания росли, в то время как мы понимали, что можем играть с кем угодно в этой лиге. Учитывая это, концовка оказалась грустной. "Тампа" - хорошая команда, которая в конечном счете оказалась намного лучше нас "пять на пять".