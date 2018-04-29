Туука Раск - про потерянное лезвие: "Я вышел из себя, потому что кричал в сторону рефери несколько секунд"

Вратарь "Бостона" Туука Раск после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (6:2) отметил, что его очень разозлила ситуация с потерянным лезвием конька.

​Голкипер потерял лезвие одного из коньков и пытался привлечь внимание арбитров к этому обстоятельству, однако те игру не остановили. В результате этого россиянин Михаил Сергачев забил гол. После этого Раск швырнул лезвие в борт. При этом согласно правилам, арбитры не обязаны были останавливать встречу.

– Я вышел из себя, потому что кричал в сторону рефери несколько секунд, – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

– Такие вещи случаются, мы все играем на эмоциях. Он потерял лезвие, очень хотел сделал тот сэйв, но не мог оттолкнуться, – заметил капитан "Брюинз" Здено Хара.