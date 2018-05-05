Туука Раск: "Постараемся забрать одну игру там, затем победить здесь. А потом уже в седьмой игре"

Вратарь "Бостона" Туука Раск после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ, 1-3 в серии) отметил, что команде не остается ничего, кроме как выигрывать все оставшиеся игры серии. Пятая игра серии состоится завтра (начало – в 22.00 по московскому времени).

- Мы пойдем от игры к игре. Постараемся забрать одну там, затем вернуться и победить здесь. А потом уже в седьмой игре. Собственно говоря, других вариантов больше нет, - цитирует Раска официальный сайт НХЛ.