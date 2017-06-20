TSN: у "Вегаса" готовы обмены с "Анахаймом", "Коламбусом", "Чикаго", "Айлендерс", "Питтсбургом" и "Тампой"

Генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джордж Макфи отметил, что в данный момент клубу удалось договориться об обменах с шестью клубами. Новичок НХЛ на предстоящем драфте расширения должен выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава.

- Надеюсь, в ближайшее время мы закончим и начнем выбирать команду, - приводит официальный сайт НХЛ слова Макфи. - Мы постараемся использовать каждую минуту. Мы уже заключили сделки с шестью клубами. У нас есть много защитников, много центрфорвардов. Кроме того, у нас есть некоторые игроки, которые, как мы считаем, будут основными в течение длительного времени. Теперь у нас есть команда, и нам это нравится.

Известный журналист TSN Боб Маккензи предположил, что этими шестью командами являются "Анахайм", "Коламбус", "Чикаго", "Айлендерс", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй".