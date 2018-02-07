TSN: Сорокин, Шестеркин и Самсонов - в топ-10 молодых хоккеистов, не играющих в НХЛ

Скаут TSN Крейг Баттон составил список из 50 лучших молодых хоккеистов, не играющих в данный момент в НХЛ. Открывает рейтинг 19-летний форвард шведского "Векше" Элиас Петтерссон. В нынешнем сезоне задрафтованный "Ванкувером" хоккеист набрал 45 (17+28) очков в 35 играх SHL.

На втором месте нападающий "Йокерита" Эли Толванен, набравший 34 (17+17) очков в 47 матчах КХЛ. Замыкает тройку лучших чех Мартин Нечас из "Брно".

Лучший из россиян – вратарь ЦСКА Илья Сорокин – находится на седьмом месте. Голкипер СКА Игорь Шестеркин – девятый, вратарь "Магнитки" Илья Самсонов – десятый. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов занимает 14-е место, нападающий "Витязя" Герман Рубцов – 47-й.