TSN: Сорокин, Шестеркин и Самсонов - в топ-10 молодых хоккеистов, не играющих в НХЛ

Скаут TSN Крейг Баттон составил список из 50 лучших молодых хоккеистов, не играющих в данный момент в НХЛ. Открывает рейтинг 19-летний форвард шведского "Векше" Элиас Петтерссон. В нынешнем сезоне задрафтованный "Ванкувером" хоккеист набрал 45 (17+28) очков в 35 играх SHL.
На втором месте нападающий "Йокерита" Эли Толванен, набравший 34 (17+17) очков в 47 матчах КХЛ. Замыкает тройку лучших чех Мартин Нечас из "Брно".
Лучший из россиян – вратарь ЦСКА Илья Сорокин – находится на седьмом месте. Голкипер СКА Игорь Шестеркин – девятый, вратарь "Магнитки" Илья Самсонов – десятый. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов занимает 14-е место, нападающий "Витязя" Герман Рубцов – 47-й.
- Игорь Шестеркин
- Илья Сорокин
- Илья Самсонов
- Кирилл Капризов
- Герман Рубцов
- Элиас Петтерссон
- Эли Толванен
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bishop812
первым или хотябы в тройке должен быть Капризов -однозначно!
10:20