TSN: Шипачев может стать первым номером в "Вегасе"

Канадский спортивный канал TSN считает, что российский нападающий Вадим Шипачев может занять лидирующую роль в "Вегасе". Напомним, 30-летний российский форвард сменил СКА на "Вегас", подписав с новообразованным клубом НХЛ двухлетний контракт.

– Совершенно ясно, что он достаточно квалифицированнный игрок, чтобы набирать очки, - пишет издание. - Поэтому неудивительно, что еще прошлой весной к нему проявляли интерес клубы НХЛ, однако действующий контракт со СКА не оставлял шансов перейти в один из клубов лиги. Этот интерес не остыл в течение года – игрок установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 76 очков в 50 играх.

В "Вегасе" у него будет отличный шанс стать первым центральным нападающим. Однако еще не понятно, каким же составом все-таки будет обладать клуб. Кажется, что потенциальный список игроков на драфте расширения означает, что у "Вегаса" будут проблемы с забиванием голов. Поэтому такой центральный плеймейкер как Шипачев определенно поможет команде.

Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"