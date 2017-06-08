TSN поставил Хишера на первое место в рейтинге драфта НХЛ, Липанов и Костин - в третьем десятке

TSN на своем сайте опубликовал преддрафтовый список игроков, составленный известным журналистом Крэйгом Баттоном. Отметим, что среди российских игроков самые высокие позиции занимают центральный нападающий Алексей Липанов (22-е место) и правый форвард Клим Костин (24-е место) и защитник Дмитрий Саморуков (53-е место).

TSN поставил на второе место главного фаворита драфта - форварда Нолана Патрика, а второй фаворит - нападающий Нико Хишер - переместился на первую строчку.

Список выглядит следующим образом:

1. Нико Хишер ("Галифакс", QMJHL)

2. Нолан Патрик ("Брэндон", WHL)

3. Кэйли Макар ("Брукс", AJHL)

4. Коди Глэсс ("Портленд", WHL)

5. Миро Хейсканен (ХИФК, финляндия)

6. Габриэль Виларди ("Виндзор", OHL)

7. Мартин Нечас ("Брно", Чехия)

8. Элиас Петтерссон ("Тимро", Allsvenskan)

9. Кейси Миттлстадт ("Грин Бэй", USHL)

10. Тимоти Лильегрен ("Регле", SHL)...

...22. Алексей Липанов ("Динамо", МХЛ)

...24. Клим Костин ("Динамо", КХЛ)

...53. Дмитрий Саморуков ("Гелф", OHL)

...64. Максим Жуков ("Грин Бэй", USHL)

...72. Павел Колтыгин ("Драммондвилль", QMJHL)

...77. Артем Минулин ("Свифт Каррент", WHL)

...83. Никита Попугаев ("Принс Джордж", WHL)

...88. Иван Чехович ("Бэ-Комо", QMJHL)

...90. Кирилл Максимов ("Ниагара", OHL)