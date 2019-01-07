TSN: Подколзин поднялся в первую тройку самых перспективных игроков драфта-2019

Российский нападающий Василий Подколзин вошел в тройку наиболее перспективных хоккеистов, которые будут выбраны на драфте-2019, по версии TSN. Телеканал обновил список после молодежного чемпионата мира в Канаде.

Сборная России на турнире стала третьей, а победу одержала Финляндия, обыгравшая в финале США.

Подколзин до МЧМ-2019 занимал в списке TSN четвертое место и смог подняться на одну строчку. Другой россиянин Илья Николаев занимает 12-е место. А лидирует по-прежнему американец Джек Хьюз, второе место у финна Каапо Какко, который забросил победную шайбу в финале.