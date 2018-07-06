TSN: Обмен Карлссона в "Тампа-Бэй" - решенное дело

Инсайдер TSN Шон Симпсон в своем Твиттере заявил, что "Оттава" и "Тампа-Бэй" завершили обмен защитника Эрика Карлссона​. По его информации, теперь лишь НХЛ должна подтвердить сделку.

– Мои источники сказали мне, что обмен Карлссона в "Тампу" – решенное дело, – написал Симпсон. – Теперь все дело в звонке из офиса лиги.

Ранее сообщалось, что в качестве третьей стороны в обмене может принять участие "Рейнджерс". Ожидается, что в Нью-Йорк вернется нападающий Райан Кэллахэн, чья зарплата за сезон составляет 5,8 миллиона долларов. Его контракт рассчитан еще на два года.

Напомним, что "Оттава" предложила Карлссону новый контракт на 8 лет и 80 миллионов долларов, в то же время разрешив вести переговоры с другими клубами. Следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой 6,5 миллионов долларов в год. В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за "Оттаву" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка.

"Оттава" может обменять Карлссона в "Тампа-Бэй" при участии третьего клуба