TSN: Андроновым интересуются клубы НХЛ

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов заинтересовал ряд клубов НХЛ, сообщает TSN. Однако, как отмечается, в следующем сезоне он будет выступать в России.

На чемпионате мира по хоккею-2017 хоккеист провел два матча, в которых записал на свой счет три шайбы. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 27-летний форвард сыграл в 51 встрече и набрал 10 (6+4) очков, в плей-офф он забросил две шайбы в 10 играх. Напомним, что Андронов был выбран "Сент-Луисом" на драфте-2009 под общим 78-м номером.