Трямкин отказался переходить в клуб АХЛ, чтобы набрать форму

Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин отказался от временного перехода в "Ютику", утверждает Vancouversun. Генеральный менеджер "Кэнакс" Джим Беннинг предложил 22-летнему россиянину отправиться в Американскую хоккейную лигу, чтобы набрать форму. При этом он гарантировал возвращение игрока в НХЛ.
В контракте Трямкина есть пункт, согласно которому игрок может вернуться в Россию, если будет отправлен в АХЛ. Напомним, в текущем сезоне защитник не провел ни одного матча за "Ванкувер". Предполагается, что в ближайшее время он будет включен в заявку на игру.
.BattleFish.
Еще один дурачок по типу Плотникова, заключившего идиотский контракт с Питтсбургом! Почему они думают, что ссылка в фарм это наказание или своего рода сброс в компостную яму!? Американским языком ясно же сказали, сходи пацанчик, форму набери, она у тебя отвратительная алёёёёёё, скажи спасибо, что еще штрафные санкции не выписали за то что ты летом бухал, а не занимался подготовкой к сезону, либо занимался плохо и неправильно! Молодой, дурной, что с него взять!) Ну ок, езжай в КХЛ, беги от проблем, загнивай еще больше!) Минус 1 потенциальный защитник для сборной!
11:58