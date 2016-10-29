Трямкин может сыграть против "Вашингтона"

Главный тренер "Ванкувера" Уилли Дежарден не исключил, что защитник Никита Трямкин может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном". По словам специалиста, россиянин сделал большой шаг вперед и готов выйти на лед.

- Предполагаем, что в ближайшее время Трямкин вернется в состав команды, - приводит пресс-служба "Кэнакс" слова Дежардена. - Он усердно тренировался и сделал большой шаг вперед. При этом, найти место для него будет не так уж и просто.

Ранее руководство "Ванкувера" предлагало Трямкину перейти в фарм-клуб, чтобы набрать игровую форму, но защитник отказался от данного предложения.