09:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Трямкин может сыграть против "Вашингтона"

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Главный тренер "Ванкувера" Уилли Дежарден не исключил, что защитник Никита Трямкин может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном". По словам специалиста, россиянин сделал большой шаг вперед и готов выйти на лед.

- Предполагаем, что в ближайшее время Трямкин вернется в состав команды, - приводит пресс-служба "Кэнакс" слова Дежардена. - Он усердно тренировался и сделал большой шаг вперед. При этом, найти место для него будет не так уж и просто.

Ранее руководство "Ванкувера" предлагало Трямкину перейти в фарм-клуб, чтобы набрать игровую форму, но защитник отказался от данного предложения.

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