Тротца не устроила прибавка к зарплате в 300 тысяч долларов в "Вашингтоне"

Журналист Пьер Лебрюн раскрыл детали переговоров между "Вашингтоном" и главным тернером Барри Тротцем. Ранее "Кэпиталз" объявили об отсатвке специалиста.

"У Троттца был пункт в контракте, согласно которому после победы в Кубке Стэнли он мог продлить соглашение на два года. Прибавка к зарплате составляла 300 тысяч долларов. Теперь он стал бы зарабатывать 1,8 миллиона долларов в год. Это его не устроило", - сообщил Лебрюн в Твиттере.

Отметим, самый высокооплачиваемый тренер НХЛ - Майк Бэбкок. В "Торонто" он зарабатывает 6,25 миллиона долларов в год.