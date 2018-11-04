Тротц вышел на четвертое место по количеству матчей в НХЛ в качестве главного тренера

"Айлендерс" обыграл "Нью-Джерси" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для главного тренера гостей Барри Тротца эта игра стала 1537-й в НХЛ.

Таким образом, 56-летний специалист вышел на четвертое место в лиге по количеству матчей в качестве главного тренера. Он превзошел результат Кена Хичкока.

Лидирует по этому показателю Скотти Боумэн - 2141 матч. Вторым идет Джоэль Кенневиль ("Чикаго", 1636 матчей), третьим - Эл Арбур (1607).

В прошлом сезоне Барри Тротц выиграл Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном". Ранее он также тренировал "Нэшвилл".

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