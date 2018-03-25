Тротц выиграл 200-й матч в качестве главного тренера "Вашингтона"

Победа над "Монреалем" (6:4) в рамках регулярного чемпионата НХЛ стала 200-й для главного тренера "Вашингтона" Барри Тротца у руля "Кэпиталз". 55-летний специалист руководит командой с мая 2014 года.

Под его руководством "Вашингтон" дважды становился победителем регулярного чемпионата, но в плей-офф ни разу не сумел выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Отметим, что в феврале 2018 года Тротц стал пятым тренером в истории НХЛ, проведшим 1500 матчей в лиге.