Тротц считает, что проблемы в обороне привели к поражению от "Питтсбурга"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц считает, что неудачная игра в защите стала причиной поражения от "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:7). По мнению специалиста, его команда отрезками выглядела вполне убедительно.

– Думаю, что временами мы играли весьма неплохо. Мы не сдавались и боролись до конца. Вплоть до финальной сирены мы пытались поменять ход матча, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – Все решило то, что мы слишком часто оказывались в меньшинстве в обороне и позволяли им в подобных ситуациях проводить атаки.